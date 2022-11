I mercatini di Natale a Bologna

La magia del Natale trasformerà l'atmosfera di Bologna da circa metà novembre all'Epifania, riempiendo l'aria di profumi, luci e shopping. Saranno tanti i mercatini dedicati alle feste e le esposizioni di presepi sparsi per la città. Sembra sempre troppo presto e poi, il tempo vola e in un attimo è la Vigilia. Quest'anno ci prepariamo per tempo e cominciamo la lunga lista di eventi a tema Christmas che non smetterà di allungarsi fino almeno all'arrivo di Babbo Natale.

Fiera di Santa Lucia

Tradizione. Questa la parola che più sta bene in associazione a questo storico mercatino che è si accende sotto il Portico dei Servi, dove Strada Maggiore si incrocia con via Guerrazzi. Abbiamo le date di questa edizione e non vedevamo l'ora: si parte l'11 novembre per arrivare al 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Gli orari di tutti i giorni: 9-20.

Mercatino di Natale Francese

Atmosfera d'oltralpe in Piazza Minghetti e Piazza del Francia con il Villaggio di Natale Francese: dal 26 novembre al 24 dicembre 2022. Un appuntamento amatissimo e frequentatissimo per tante buone ragioni visto che oltre ai prodotti gastronomici regionali francesi come croissants, baguettes, biscotti, formaggi, spezie, vini ci sono anche oggettistica e articoli d'artigianato perfetti per fare dei regali originali.

Fiera di Natale di via Altabella

Un altro punto di riferimento per passeggiate e shopping natalizio è la Fiera di via Altabella, di fianco alla Cattedrale di San Pietro in via Indipendenza. Un appuntamento speciale che parte il 18 novembre e va avanti fino all'8 gennaio, coprendo quindi tutto il periodo delle Feste.

Antiquariato a Natale sotto il Voltone del Podestrà

Un appuntamento che si affaccia dolcemente su Piazza Maggiore quello sotto il Voltone del Podestà e che propone alcuni espositori che trattano antiquariato e pezzi unici provenienti da tutto il mondo. Le date del 2022 dal 12 al 24 dicembre.

Natale a Porta Galliera

In Piazza XX Settembre dal 24 novembre e fino al 10 gennaio 2023 c'è il Natale a Porta Galliera