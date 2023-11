I Mercatini di Natale di Bologna: la mappa 2023

Natale è arrivato anche quest'anno. Se non proprio Natale almeno quel periodo scintillante che illumina la città e la riempie di eventi imperdibili e tradizionali.

Sotto il Portico dei Servi, in Strada Maggiore, la magia del Natale si ripete ogni anno. E così, dal 10 novembre a Santo Stefano banchetti e luci, standisti e venditori di gustosi dolci creano un'atmosfera che per Bologna è tradizione. Il mercatino di Natale di Santa Lucia è aperto ogni giorno dalle 9 alle 20.00.

Un appuntamento imperdibile quello di Piazza Minghetti e Piazza del Francia che ogni anno per un mese intero porta un pezzetto di Francia a Bologna con dolciumi e oggettistica, formaggi tipici e baguette, champagne e ostriche.

Il mercatino di Natale di via Altabella

Dal 18 novembre fino al 6 gennaio in via Altabella sarà piacevole trovare nuovamente il mercatino di Natale che profuma di Brigidini. Tanti espositori d'artigianato e non solo riescono sempre a dare nuove idee da mettere sotto l'albero.

Calendario in aggiornamento....