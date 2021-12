Castèl a nadèl: Mercatini di Natale a Castel San Pietro Terme

Per le festività natalizie nelle domeniche del 5, 8, 12 e 19 Castel San Pietro Terme si trasforma nella Città di Natale. Spazio alle eccellenze natalizie, con mercatini del gusto in via Matteotti e mercato artistico-creativo in via Cavour.

Illuminazione ed allestimenti natalizi, presepi per la città, shopping, mostre, concerti, mercati tradizionali, del gusto e creativi sono le parole chiave del Castèlanadèl 2021.

Concerti e spettacoli per grandi e piccini ci accompagneranno fino a Capodanno, il 31 dicembre, che si festeggerà come da tradizione sotto il Cassero con brindisi e fuochi artificiali.

Tutte le iniziative saranno realizzate secondo le vigenti normative anti Covid-19.