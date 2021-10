Mercatino Ageop "per un Natale solidale"

Come ogni anno tornano “Le fate” ad organizzare un Mercatino di Natale per Ageop Ricerca veramente speciale.Quest’anno si svolgerà presso La Casa delle Associazioni al Baraccano in via Santo Stefano 119/2 con questi orari:

– Venerdì 12 novembre: 15 – 19

– Sabato 13 novembre: 10 – 19

– Domenica 14 novembre: 10 – 197



Troverai i nostri prodotti natalizi, confezioni regalo, addobbi, arredi, idee regalo e scoprirai le nuove linee di artigianato creativo. Non mancheranno vestiti e accessori vintage e le nostre esclusive linee biologiche di cosmesi.



Tutto il necessario per dare al tuo Natale un valore davvero straordinario sostenendo accoglienza, assistenza e ricerca prendendoti cura di bambini e ragazzi malati di tumore.



Nel magico mercatino di Natale Ageop Ricerca trasformiamo i rinomati panettoni di Flamigni, gli squisiti prodotti Majani, i golosissimi Babbi, e tutto ciò che ti proporremo, in energia pura per i nostri progetti di assistenza e cura a bambini e adolescenti affetti da patologie oncoematologiche e alle loro famiglie.

E per farlo abbiamo bisogno del tuo aiuto.





Ti aspettiamo al Baraccano in via Santo Stefano 119/2 il 12, 13 e 14 novembre.

