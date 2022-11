Mercatino Ageop: per un Natale solidale

Sabato, 19 novembre dalla 11 alle 20 e domenica 20 novembre, dalle 10 alle 19 si svolgerà il tradizionale Mercatino di Natale di Ageop Ricerca Odv che sarà allestito nelle sale Nanì e Futura del Baraccano, in via Santo Stefano 119/2.



Sarà un'edizione davvero unica non solo per sostenere i progetti di solidarietà di Ageop Ricerca, dedicati ai minori ammalati di cancro, ma per conoscere quanto l'Associazione sta concretamente realizzando sul piano della riabilitazione psicosociale e dell'inclusione in collaborazione con altre realtà del territorio impegnate in progetti destinati ai più fragili, ai giovani e alle donne.



Accanto a tutti i nostri prodotti natalizi, confezioni, addobbi, arredi, idee regalo, abiti e accessori vintage e le nostre esclusive linee biologiche di cosmesi, si potranno acquistare gli oggetti ideati e realizzati da FabLab-Corticella, ZigZag, Gomito a Gomito, La Chicca e AssoMaddalina in collaborazione con la Banda Biscotti.

Non mancheranno i panettoni Flamigni, il cioccolato Majani e i biscotti Babbi.



Sabato 19 i volontari di ADMO saranno a disposizione per informare sull'importanza della donazione di midollo osseo.



Tutto il ricavato delle giornate andrà a sostegno dei progetti di Ageop Ricerca che da quarant’anni accoglie e assiste i bambini malati di tumore e le loro famiglie: www.ageop.org/progetti-ageop/.



L' ingresso e libero e non è richiesta la prenotazione.