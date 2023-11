Mercatino di Natale 2023 alla Parrocchia San Vincenzo De Paoli

Sabato 25 Novembre 2023 dalle 15.30 alle 19.00, Domenica 26 Novembre 2023 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00 e Sabato 2 Dicembre dalle 15.30 alle 19.00 e Domenica 3 Dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00 nella sala al piano seminterrato della Parrocchia di S. Vincenzo de’ Paoli, Bologna, ci sarà il Mercatino di Natale 2023. Chi verrà potrà trovare idee regalo per far contenti gli amici e la propria persona: oggetti nuovi, d’antiquariato o artigianali. Non mancate!!!!