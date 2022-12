Sabato 17 e domenica 18 dicembre Mercatino di Natale da Cuorearreda, il negozio creativo (piante, fiori e decorazioni) di via Saragozza: il ricavato finanzierà i progetti di Associazione di Idee. Un modo bellissimo per apprezzare le ghirlande, i centrotavolo, le decorazione natalizie (e non solo).