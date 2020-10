Mercatino di Natale e dell'antiquariato alla Parrocchia di San Vincenzo De Paoli

Nei giorni di Sabato 28 Novembre e Domenica 29 Novembre 2020 si terrà il tradizionale mercatino di Natale presso i Locali della Parrocchia di San Vincenzo De Paoli (via Ristori 1– raggiungibile con i mezzi di trasporto e autobus Linee 21, 20)



MERCATINO DI NATALE ed ANTIQUARIATO



Qui potete trovare vari oggetti per idee regalo e non solo, Inoltre potete trovare oggetti antiquariato, tra cui mobili , quadri e Abbigliamento “Vintage”.

Il Ricavato di tale vendita sarà devoluto interamente in favore delle numerose necessità parrocchiali



Sabato dalle 16,30 alle 19

Domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 19



Tale Evento si ripeterà nei giorni di Sabato 5 Dicembre e Domenica 6 Dicembre con le medesime modalità e orari e Martedì 8 Dicembre con gli stessi orari della Domenica.

Eccezionalmente quest’anno avrà luogo nel campetto da basket e calcetto dell’Oratorio . Saranno rispettate le norme anti Covid-19.

Cordiali saluti.