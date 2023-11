Mercatino di San Francesco "speciale Natale"

Nel chiostro della Basilica di San Francesco, grazie all’aiuto di numerosi volontari, vengono allestiti in alcuni periodi dell’anno dei mercatini solidali molto conosciuti e visitati. I proventi derivanti da questi mercatini sono a sostegno delle strutture della Basilica e, di volta in volta, per specifici aiuti alle missioni dell’Ordine francescano.

Il Mercatino di Natale, particolarmente suggestivo e colorato, si svolge dall’ultima domenica di novembre al 6 gennaio, festa dell’Epifania. Si vendono oggetti natalizi, presepi, decorazioni, bigiotteria e anche vestiario e libri di seconda mano.

Molte persone donano al convento, durante l’anno e soprattutto nei periodi di mercatino, gli oggetti che non utilizzano più perché vengano venduti. A loro e a quanti acquistano il grazie sincero da parte della comunità religiosa.

Il materiale può essere consegnato ai volontari negli orari di apertura della Basilica. Si richiede che sia in buono stato, funzionante e che il vestiario sia pulito e in ordine.