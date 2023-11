Mercatino "I gioielli di Natale" de Il Giardino delle Perle da venerdì 1 a domenica 3 dicembre, aiuterà Associazione Margherita a continuare il suo sostegno per i più deboli. Uno shopping di Natale solidale al Centro Costa di via Azzo Gardino.

Associazione Margherita è una ODV bolognese nata nel 2005 per ricordare con buone azioni Margherassociazione-margherita-odvita Minerva, scomparsa prematuramente in un incidente stradale. Da allora AM si occupa di sostenere bambini e ragazzi che vivono in situazioni di disagio e difficoltà, sia sociali sia economiche o psicologiche. Dal primo progetto nella favela della Rocinha a Rio de Janeiro, dove è stato creato un ambulatorio di consulenza pediatrica, l’associazione è passata ad operare sul territorio bolognese collaborando con realtà locali pubbliche e private. I principali progetti attualmente in corso sono laboratori per bambini dello spettro autistico, in collaborazione con l’associazione Pane e Cioccolata, e le borse di studio denominate MeritevolMENTE, a sostegno di studenti delle superiori in difficoltà, laddove il loro impegno scolastico e la buona volontà della famiglia possano essere premiati e supportati da un aiuto economico.