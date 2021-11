Mercatini di Natale: fino alla Vigilia, oltre 40 espositori in via San Giuseppe

Dal 3 al 24 dicembre 2021 si svolgerà il mercato degli artigiani di via San Giuseppe a Bologna. Più di quaranta artigiani esporranno le loro creazioni dalle 10 del mattino alle 7 di sera, tutti i giorni. Il valore di questo mercato? Nell’era della produzione in serie e del consumismo frenetico, gli artigiani di Bologna producono pezzo per pezzo manufatti unici, pregni della loro fede in un mondo fatto di attenzione al presente e a relazioni autentiche col cliente. Come Andrea C., che a quasi settant’anni continua a forgiare magici anelli che come talismani sorprendono i visitatori del mercato. Come Ilario, specializzato a confezionare zaini in tessuto serigrafati con disegni originali. Come Luca e Paolo, incredibili quanto rari artisti che con mani sapienti trasformano vetro e rame in inaspettate sensazioni scultoree.

Così come ceramiche, pelletteria, bigiotteria, pitture, ocarine e tanto altro. Le associazioni di artigiani “Deco Mela Art” e “S. Giuseppe Colors”, presenti sul territorio fin dagli anni 80, vi aspettano per il mercatino di Natale.