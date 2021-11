Mercatino di Natale Ageop al Baraccano

Nella Sala Museale Elisabetta Possati del Complesso del Baraccano, via Santo Stefano 119, dal 12 al 14 novembre (Venerdì dalle 15 alle 19; Sabato e Domenica dalle 10 alle 19), si svolgerà il tradizionale mercatino di Natale di Ageop Ricerca. Prima nella parrocchia di San Giuseppe Sposo, poi alla Sacra Famiglia, ora il mercatino, grazie all’ospitalità concessa dal Quartiere Santo Stefano, approda al Baraccano dove sarà possibile rispettare un maggiore distanziamento e le regole di sicurezza imposte dalla pandemia.

Il mercatino di Natale di Ageop non vuole essere solo una tra le tante possibilità per gli acquisti di Natale. Prima ancora è l’occasione di vivere insieme il valore del dono e della solidarietà. È un incontro con i cittadini di Bologna, da sempre al fianco dell’Associazione che da quarant’anni si occupa dell’assistenza ai bambini e agli adolescenti con cancro e alle loro famiglie.

L’edizione di quest’anno del tradizionale mercatino ha l’obiettivo di far conoscere, attraverso le scelte delle collaborazioni, degli oggetti e dei materiali, anche qualcosa in più dell’Associazione in vista del suo quarantesimo compleanno. Per Ageop essere associazione di volontariato implica innanzitutto impegnarsi per la tutela del diritto di ogni bambino ammalato di cancro alle migliori cure, ma significa anche sentirsi coinvolti nella affermazione della cultura della solidarietà e, di conseguenza, partecipare al dibattito pubblico, a partire dal proprio territorio di appartenenza, per incidere nei processi in favore di un più equo accesso per tutti, donne e uomini, alle possibilità in gioco. Significa anche proporre un modello di convivenza civile pacifico e accogliente, verso gli altri e verso il pianeta che ci ospita.

Alla preparazione del calendario partecipano i genitori e i bambini, felici di donare i loro disegni e di essere coinvolti nei laboratori artistici organizzati dall’Associazione nelle case di accoglienza. Ogni anno Ageop si avvale della collaborazione gratuita e della sensibilità artistica di Laura Manaresi e Giovanni Manna, lei scrittrice, docente e traduttrice, lui illustratore di decine di libri e vincitore di prestigiosi premi, tra cui il Premio Andersen nel 2003. Il calendario 2022 è ispirato alla natura e ai suoi tempi: come ogni pianta, se coltivata con cura, germoglia dal suo seme nella giusta stagione e rifiorisce anche dopo il freddo dell’inverno, così Ageop, in questi suoi primi quarant’anni di vita, ha seminato e curato il terreno sul quale far crescere la sua capacità di accogliere e sostenere tutte le famiglie che da sole non avrebbero potuto far curare i loro figli ammalati di cancro.

L’attenzione di Ageop alla condizione femminile nasce dalla vicinanza con le tante mamme che in questi quarant’anni l’Associazione ha conosciuto, ha visto lottare per la vita dei propri figli, subire l’insufficienza del sostegno economico da parte dello Stato, che ha visto perdere il lavoro per restare accanto al proprio bambino. Ageop si prende cura di loro, interessandosi alla loro vita, di madri e di donne. Tante di loro continuano a sentirsi parte dell’Associazione anche dopo molti anni. Dalla storia di due “mamme Ageop” sono nate le etichette Taylor Cats, di Mariangela e La Chicca, di Patrizia.

Mariangela, presi in amo ago e filo, ora realizza creazioni personalizzate con le quali trasmette tutta la sua creatività e passione per le cose fatte a regola d’arte. Per il mercatino di Natale porterà i dischetti per la pulizia della pelle in fibra naturale di cotone e bamboo, perfetti anche per la salvaguardia dell’ambiente.

Patrizia invece ha scelto l’uncinetto e ha creato una serie di bambole ispirate alla vitalità e al sorriso di una bimba speciale, la Chicca, che ha trascorso in oncologia pediatrica gran parte della sua vita. Possono essere angeli, cavallerizze, marinai o bimbe romantiche: scegliere una Chicca significa partecipare al progetto d’amore di Patrizia.

Durante il mercatino saranno disponibili anche i prodotti di:

Federica Morchio, Manga Lab di Silvia Manganelli; MAGMALaB di Caterina Martinelli e Gaia Guarnieri, Senso Naturale, Camorak, Majani; Flamigni e Babbi.

Naturalmente non mancherà la sezione dedicata alle piante e ai manufatti delle nostre volontarie e dei nostri volontari, gli abiti e l’oggettistica. Sarà inoltre possibile far confezionare già durante il mercatino le ceste regalo con i prodotti acquistati.

L’immagine del catalogo dei prodotti Ageop è stata realizzata e donata dall'artista Elena Baboni. È un'immagine che richiama la leggerezza ispirata dalla musica che, come la solidarietà, si fa solo insieme.

Normative Anticovid

Sarà controllato il Green pass e consegnata una card per monitorare il numero massimo (50) di ospiti all’interno della sala.

Orari apertura

Ven.12/11: 15 - 19

Sab. 13/11: 10 - 19

Dom. 14/11: 10 - 19