Mercatino di Natale Francese: luci, sapori e profumi in Piazza Minghetti

Atmosfera d'oltralpe in Piazza Minghetti e Piazza del Francia con il Villaggio di Natale Francese: dal 26 novembre al 24 dicembre 2022. Un appuntamento amatissimo e frequentatissimo per tante buone ragioni visto che oltre ai prodotti gastronomici regionali francesi come croissants, baguettes, biscotti, formaggi, spezie, vini ci sono anche oggettistica e articoli d'artigianato perfetti per fare dei regali originali.