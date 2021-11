Banchetto di Natale di Associazione di Idee: in via Saragozza ghirlande e composizioni floreali

Sabato 4 dicembre 2021 i ragazzi di Associazione di Idee saranno in via Saragozza 71, con il loro speciale "Banchetto di Natale": dai laboratori di creazioni floreali in collaborazione con Daniela Natali di Cuorarreda tante idee per addobbi e regali davvero unici e preziosi. Ghirlande e composizioni a tema, profumo di bosco e tanta creatività per la raccolta fondi che serve a sostenere le attività dell'associazione.

Associazione d’Idee nasce a Bologna grazie a Rosanna De Sanctis e Rita Mastellari e alla loro volontà di costruire una società più solidale, capace di tutelare i diritti delle minoranze, anche attraverso la diffusione di iniziative culturali, formative, ricreative che contribuiscono a creare una diversa sensibilità collettiva. L’associazione lavora per fornire servizi e interventi educativi che, valorizzando le differenze, agevolino le persone in situazione di disagio nel loro percorso di crescita personale, e sociale.

Uno dei grandi lavori dell’associazione si chiama Casa delle Idee: una casa vera e propria (in via Saragozza, praticamente di fronte al b&b) che ospita un progetto volto a consolidare e approfondire il percorso di giovani adulti con disabilità verso le autonomie possibili, che mirano allo sviluppo, al potenziamento e al consolidamento di competenze per l’autonomia personale, cognitiva, emotiva e socio-relazionale. In questo spazio i ragazzi imparano a convivere, a fare la propria parte, a cucinare, a rassettare casa, a utilizzare gli elettrodomestici e molto altro ancora.