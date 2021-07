Mercatino alla Parrocchia di San Vincenzo de' Paoli

Causa Covid-19 non si sono potuti tenere i consueti Mercatino di Natale e Mercatino di primavera che ogni anno nella Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli, via Ristori 1 a Bologna, venivano tenuti ed erano molto frequentati. In occasione della festa del santo patrono organizza un nuovo Mercatino all’aperto presso il campetto dell’Oratorio Don Giorgio Bonini nelle giornate 25 Settembre 2021 dalle 15.30 alle 19.00e 26 Settembre 2021 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00.

Verranno rispettate comunque le disposizioni Covid

