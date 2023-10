Mercatino dell'usato di Amnesty International in via Pirandello

Mercatino dell'usato organizzato dai gruppi di Bologna e San Lazzaro di Amnesty International per sabato 14 ottobre2023 (ore 13-19) e domenica 15 ottobre 2023 (ore 10-18). Come ogni anno, presso il Circolo La Fattoria in via Pirandello 6 a Bologna, zona Pilastro (al piano superiore della pizzeria PortaPazienza) si organizza un mercatino dell'usato con ampio assortimento: vestiti per donna uomo bambino, stoviglie e oggetti per la casa, libri, giocattoli, bigiotteria, e tanto altro. Acquistando presso il Mercatino si sosterrà l'attività di Amnesty International. Sarà possibile anche sottoscrivere gli appelli di Amnesty International.