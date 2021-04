26ᵃ edizione del mercatino “Vintage e non” di Antoniano in aiuto ai bambini fragili

Tutto pronto per la 26ᵃ edizione del mercatino “Vintage e non” di Antoniano: dal 23 aprile al 2 maggio

Dal 23 aprile al 2 maggio torna l’iniziativa “Vintage e non” dell’Antoniano di Bologna. La Sala Mostre “Anna Rangoni” di via Guinizelli 3 ospiterà, infatti, il temporary shop benefico in cui sarà possibile acquistare abiti e accessori vintage per tutte le età. Un’occasione non solo per rinnovare il proprio guardaroba, ma anche per fare del bene.

Per garantire la sicurezza di tutti e per evitare assembramenti è possibile prenotare l’ingresso online, tramite piattaforma Evenbrite, accedendo al sito www.antoniano.it/vintage-e-non/. Il mercatino sarà aperto dalle 10 alle 18.30, la prenotazione non è obbligatoria e gli ingressi saranno contingentati.

Lo storico mercatino solidale, arrivato alla 26ᵃ edizione, sostiene da sempre le attività del Centro Terapeutico Antoniano Insieme, che dal 1982 segue bambini con fragilità fisiche e cognitive, aiutandoli a superare i momenti difficili e a costruire un futuro più sereno.

L’intero ricavato sarà, infatti, utilizzato per donare ore di supporto riabilitativo specialistico ai piccoli pazienti del Centro Terapeutico che ogni anno segue oltre 500 bambini con le loro famiglie, con terapie specializzate di psicologia, neuropsichiatria infantile, logopedia, fisioterapia, psicomotricità e musicoterapia. Nel 2020 il Centro ha erogato oltre 4mila ore di terapia.

Comunicato stampa completo e foto disponibili cliccando sul pulsante qui di seguito.