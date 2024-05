Il market vintage e pre-loved dentro un giardino segreto: è "Loft19"

Giovedì 23 maggio un giardino segreto diventa luogo di musica, di cartomanzia, di chiacchiere ma soprattutto di stile: sì, perché Loft19 non è solo un market del vintage e pre-loved. L'appuntamento è dalle 16.00 alle 22.00 in via Solferino 19. Cosa si trova? Pochi espositori, ma buoni: una selezione di abbigliamento, accessori di marca e prodotti handmade ma anche oggetti di culto. L'ingresso è gratuito, ci sarà una bella colonna sonora e soprattutto buona compagnia. E' un giardino, ma se piove si sta tutti nella parte coperta.