Mercatino vintage nel giardino di via Solferino

Un mercatino domenicale dentro un piccolo giardino del centro: accessori, abbigliamento, capi vintage e preloved selezionati con molta cura dalle poche (ma buone) espositrici. L'appuntamento è per questa domenica, il 28 aprile, al civico 19 di via Solferino. L'orario per farsi un giretto fra le relle e far ticchettare le grucce parte da mezzogiorno e c'è tempo fino alle sette e mezza per fare acquisti.