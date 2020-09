Tutti i venerdì di settembre al Mercato Albani la rassegna "Porfido, cubetti di lettura"

Alle 19.30 nella piazzetta, incontri e presentazioni con scrittrici e scrittori, poeti e poetesse

Tutti i venerdì di settembre, dalle 19.30 in poi, nella piazzetta del Mercatino Albani si parlerà di libri, letteratura, fumetti e poesia, insieme ad autori e autrici e gustando le prelibatezze e gli aperitivi del pub Il Pollaio, della vermuteria Bollore e del pub Sbando. Questa la formula di "Porfido, cubetti di lettura", che propone quattro incontri e presentazioni con scrittrici e scrittori, poeti e poetesse, tra chiacchiere e musica.

"Porfido, cubetti di lettura" è un'idea dell'associazione Mercato Albani e dell'edicola Aldini, con il patrocinio e la collaborazione di quartiere Navile, per mettere la cultura al centro di uno dei cuori pulsanti della Bolognina in via di rigenerazione, facendone un luogo di consumi di qualità per il corpo e per lo spirito.



Programma di settembre:

4/9: "L’ultima notte del carnevale estivo", Bacchilega editore, 2019 - Gianluca Morozzi

11/9: "A piedi sulla Linea Gotica", Pacilli editore, 2017 - Martina Fabbri

18/9: "Lo sciamano delle Alpi", BEE editore errante, 2020 - Michele Marziani

25/9: "Blu oltremare" (2019) e "La sposa nella pioggia" (2018), Edizioni ensemble - Daniele Cargnino

