Mercato artigianale artistico speciale Natale: tutti i giorni fino alla Vigilia di Natale

Lo storico mercato di Via San Giuseppe come ogni anno apre i battenti ad inizio dicembre per continuare fino alla vigilia di Natale.

Nella ormai consueta cornice dell'artigianato bolognese come sempre gli artigiani dell'associazione San Giuseppe Color vi accoglieranno tra colore dei banchi e manufatti di alta qualità!



Vi aspettiamo dal 3 al 24 Dicembre...tutti i giorni!