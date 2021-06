Torna questo weekend il mercato artigianale artistico in Via San Giuseppe.

I migliori artigiani della città vi aspettano nella storica via dell'artigianato bolognese come sempre nei weekend.

Venerdì 4 , Sabato 5 e Domenica 6 Giugno dalle 10 alle 19 !

