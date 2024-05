Mercato Europeo: cibo (e non solo) 15 paesi europei, 4 extraeuropei e tante regioni italiane

Torna a Bologna il Mercato Europeo. Nel suggestivo spazio di piazza XX Settembre 1870, dominato dall’edificio di Porta Galliera, ai piedi del Pincio, da giovedì 23 maggio e fino a domenicail Mercato Europeo porterà un tripudio di sapori e di colori delle migliori specialità enogastronomiche provenienti da 15 paesi europei, da quattro paesi extraeuropei e da tante regioni italiane.



Sono 36 i banchi degli ambulanti che, dal 23 al 26 Maggio, animeranno piazza XX Settembre, a Porta Galliera di Bologna. E lo faranno con prodotti ormai entrati in tutte le cucine degli italiani e con prodotti esclusivi e di nicchia come la Paella Valenciana e i Super Wurstel Bavaresi, la Fiorentina Toscana e il Caciocavallo Silano. Per i bolognesi, come per i turisti sotto le Due Torri, ci sarà una vasta gamma di prodotti tipici di Irlanda, Spagna, Grecia, Ucraina, Austria, Germania, Polonia, Ungheria, Scozia, Belgio, Olanda, Francia, Inghilterra. E, fuori dall’Europa, anche da Messico, Brasile, Argentina e India Il Mercato Europeo consente di assaggiare e gustare piatti tipici, di comprare e portare a casa i salumi, i formaggi e i dolci realizzati in luoghi lontani e certificati, assieme a tanti prodotti di artigianato. Un piccolo concerto di cornamusa e un flash mob di tango daranno un tocco d’arte alle specialità proposte nei diversi banchi.