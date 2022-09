"Mercato Europeo" in Piazza di Porta Galliera i sapori di tanti paesi in un solo posto

Dall’8 all’11 settembre 2022 in Piazza di Porta Galliera a Bologna le specialità provenienti da 15 paesi europei. Inaugurazione Giovedì 8 settembre 2022, ore 18, a Porta Galliera. La Paella Valenciana di fianco al caciocavallo silano, i Super Wurstel Bavaresi a stretto contatto con la Fiorentina Toscana, i prodotti tipici della Spagna e dell’Austria a confronto con quelli liguri e sardi.

È il MERCATO EUROPEO, la variopinta kermesse di sapori, colori, artigianato e Street Food che per quattro giorni, dall’8 all’11 Settembre 2022, torna sotto le Due Torri e “occupa” pacificamente con le sue 40 e passa bancarelle tutti gli spazi di Porta Galliera, di Piazza XX Settembre 1870, a pochi passi dalla Stazione centrale di Bologna.

Organizzato da Confesercenti Bologna in collaborazione con il suo sindacato Anva (Associazione nazionale venditori ambulanti) ai livelli locale e nazionale, il Mercato Europeo sarà inaugurato Giovedì 8 Settembre 2022, ore 18, a Porta Galliera. Gli Organi di informazione sono invitati.

Il Mercato Europeo è il trionfo dell’Europa in piazza, dei mercati europei in Italia. È un evento che raggruppa operatori commerciali ambulanti provenienti da tutta Europa e da diverse regioni italiane. Per quattro giorni offre ai cittadini bolognesi e ai turisti di passaggio in città una vasta gamma di prodotti tipici di Spagna, Grecia, Austria, Germania, Polonia, Ungheria, Finlandia, Belgio, Olanda, Francia, Inghilterra. Consente di gustare i piatti tipici di queste nazioni, di assaggiare, comprare e portare a casa i salumi, i formaggi e i dolci realizzati in luoghi lontani e certificati, assieme a tantissimi prodotti di artigianato di tutta Europa. Sulla piazza di Bologna questa rassegna del Mercato Europeo è giunta alla 5a edizione.