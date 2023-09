Prima edizione di Arcanum Fest: Metal estremo italiano e internazionale

Biglietto in cassa 25 euro Tessera AICS richesta

Mostro Production, in collaborazione con l’Arcanum Tattoo Studio di Alexander Hedera, è orgogliosa di presentare la prima edizione dell’Arcanum Fest. Sabato 9 settembre, a partire dalle ore 20, prima edizione del festival, che avrà luogo presso Alchemica Music Club, via dei Lapidari n.88, Bologna. Sul palco i protagonisti saranno quattro grandi esempi del Metal estremo italiano e internazionale! Co-headliner: Darvaza e Asagraum

Con il talento del polistrumentista italiano Omega a gestire la parte strumentale, e la voce del norvegese Wraath per la parte vocale, Darvaza è un’empia alleanza forgiata nel decadimento. Niente espedienti, niente stronzate; pura devozione black metal.

Le Asagraum sono una all female Black Metal band. Il progetto nasce nel 2015 con lo scopo di creare puro Black Metal con il feeling della vecchia scuola anni '90 mixato a oscure influenze psichedeliche. Faranno bruciare la loro fiamma nera per la prima volta anche in Italia!

Le prime due band a salire sul palco: Hierophant e Darkend!

Gli Hierophant sono una Blackened Death Metal band nata a Ravenna nel 2010. Il loro ultimo album ‘Death Siege’, pubblicato sotto Season of Mist, è stato descritto come un soffocante incubo senza fine!

I Darkend sono una Symphonic Black Metal band italiana nata nel 2006, conosciuti per il loro "Extreme Ritual Metal", che descrive al meglio il risultato musicale e visivo della band ed evidenzia i lati più rilevanti del loro stile.

Evento sponsorizzato da EMP, District 19 e The Abyss booking