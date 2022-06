"Metamorphosis, al gipsy caravan tattoo l'arte rivoluzionaria di Leon Lam

Inaugura domenica 12 giugno alle 19, al Gipsy caravan tattoo di Bologna (via Brugnoli 8/A), "Metamorphosis", la personale dedicata a Leon Lam.



La rassegna "Identità Nomadi", che ha aperto i battenti allo studio d'arte e tatuaggi lo scorso 8 maggio con l'opening party della mostra dedicata a Vlad of Thelema, è ora orgogliosa di presentare Leon Lam, artista di origini asiatiche, cresciuto in Francia e ritornato in Asia da una quindicina d’anni. Veterano della scena del tatuaggio e pioniere del tentativo rivoluzionario di sottrarre al tatuaggio le sue proprie norme estetiche convenzionali, Leon è in grado di sintetizzare la spontaneità del segno, e di tradurla sulla pelle attraverso espressioni sorprendenti ed inaspettate.