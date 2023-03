"Mettici la mano" al Teatro Celebrazioni

Domenica 12 marzo Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Mettici la mano".

Primavera del 1943, Napoli. Una tarda mattinata di sole viene squarciata dalle sirene: arrivano gli aerei alleati e il pericolo di un nuovo e devastante bombardamento. La scena è uno scantinato che fa da rifugio improvvisato. In un angolo del locale c’è una statua della Madonna Immacolata miracolosamente scampata alla distruzione di una chiesa. È qui che si ritrova una strana compagnia, riunita dalla necessità di riparo: Bambinella, un femminiello che sopravvive esercitando la prostituzione e che conosce tutto di tutti, il Brigadiere Raffaele Maione e Melina, una ventenne appena arrestata per aver sgozzato nel sonno il Marchese di Roccafusca, di cui la ragazza era la cameriera. Mentre fuori le voci della gente si trasformano in un pauroso silenzio e poi nel progressivo avvicinarsi del fragore delle bombe, il dialogo tra i tre occupanti del rifugio si fa sempre più profondo e serrato, con una serie di riflessioni sulla vita, la morte, la giustizia, la fede, ma anche la fame e l’arroganza del potere. Mentre apprendiamo cosa sia realmente accaduto nel palazzo di Roccafusca e perché, Bambinella si trasformerà in un avvocato difensore e Maione nell’accusa di un processo che vedrà nella statua di gesso un giudice silenzioso ma accorato.

Una produzione Gianpiero Mirra per Diana Or.I.S. s.n.c.

di Maurizio De Giovanni

scene Toni di Pace

costumi Alessandra Torella

musiche originali Marco Zurzolo

disegno luci Davide Sondelli

regia Alessandro D’Alatri