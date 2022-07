"Mi girano le ruote" a Camugnano

CineuraniA, Teatro del Navile, BarriereZero aps, La voce aps



Con il patrocinio del comune di Camugnano (BO)



Presentano: “Mi girano le ruote” (Quarta data tournée)



Giovedì 28 luglio ore 21,15 - Piazza Kennedy, Camugnano (BO)



Lo spettacolo:

Eclettico, ironico e affabulatore, Antonio Ricossa conduce il suo pubblico in una spiritosa rivisitazione degli anni del boom economico.



Un racconto divertente e ironico su tutto ciò che di bello è accaduto in quegli anni con argute riflessioni sulle vicende che al contrario hanno segnato negativamente lo stesso momento storico.



Tra risate, ironia e riflessioni, Antonio Ricossa e Francesca Fuiano, accompagnati dalle note del maestro Charles Goodger, si confrontano si affrontano, e interagiscono con il pubblico sui comportamenti e le abitudini degli italiani, su ciò che oggi ci appare scontato nella vita quotidiana e che negli anni del boom appariva come novità.



Interpreti: Antonio Ricossa, Francesca Fuiano, Charles Goodger

Musiche dal vivo: Charles Goodger.

Prodotto da CineuraniA in collaborazione con Teatro del Navile , BarriereZero aps e, La Voce aps.

Scritto e diretto da Antonio Ricossa.





Gallery

Comune di Camugnano; Ristorante taverna "Va mo là"; Bar cafe' "La piazza"; FunSongs; Eurovideo Bologna; Zetamedia