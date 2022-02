Lunedì 21 febbraio sul palco del Teatro Manzoni, per la stagione sinfonica 2022, con l’Orchesta Filarmonica sarà ospite il celebre pianista russo Michail Pletnëv, che interpreta una pagina scintillante come il Concerto in sol maggiore di Ravel.

Sul podio Finnegan Downie Dear, che completa il programma con la Sinfonia “L’orologio” di Haydn.