Michelangelo Pistoletto per i 450 anni di Papa Gregorio XIII: conversazione con sul tema "arte fra religione e scienza"

Al via le iniziative che la Fondazione Palazzo Boncompagni organizza in occasione del 450° anniversario della salita al soglio pontificio di Gregorio XIII. Il primo evento in programma è una conversazione con Michelangelo Pistoletto sul tema "arte fra religione e scienza", introdotta da Silvia Evangelisti, il 21 giugno alle ore 19.00.



Nella mostra "Michelangelo Pistoletto - Gregorio XIII, dal Rinascimento alla Rinascita", tenutasi nel 2021 a Palazzo Boncompagni, si è stabilita una relazione fra quella che fu la visione umana, sociale e scientifica del Pontefice e l'attitudine di Michelangelo Pistoletto riguardo agli stessi ambiti in questo nostro tempo.

“Nella mostra, tale attitudine era riassunta nell'opera Terzo Paradiso – spiega lo stesso artista –. Il primo paradiso, quello naturale, e il secondo paradiso, quello artificiale creato dagli esseri umani, sono oggi entrati in collisione. Nel triplo cerchio dell'opera essi sono rappresentati dai due cerchi esterni. Un nuovo impegno ci attende: quello di far nascere nel cerchio centrale un terzo paradiso, che consiste nella connessione armonica fra il mondo naturale e il mondo artificiale. Il Terzo Paradiso indica il cammino verso una nuova umanità”.

In riferimento ai tre cerchi, Pistoletto mette l'Arte al centro, per una proficua connessione fra la religione e la scienza che porti alla rigenerazione della società.



L’evento è aperto al pubblico gratuitamente ma con obbligo di prenotazione dalla pagina dedicata del sito della Fondazione Palazzo Boncompagni www.palazzoboncompagni.it.