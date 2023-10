La mostra di Michele Pietrangelo "Le onde del tempo"

MICHELE PIETRANGELO – LE ONDE DEL TEMPO

Inaugurazione sabato 14 ottobre 2023 alle ore 18

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria), Bologna

Fino al sabato 11 novembre, mar-sab, 17-20, ingresso libero, oppure su appuntamento



I calanchi sono una dimostrazione unica della potenza del tempo geologico e della bellezza che possiamo vedere sul nostro pianeta.

A queste formazioni sono mescolate rocce di varia natura, età differenti e microfossili. Le creste si sono modellate nel corso di millenni grazie all'azione dell'acqua e del vento.

In certe situazioni particolari affiorano strati superficiali di minerali che a seconda della luce gli conferiscono particolari sfumature cromatiche; ciò rende queste formazioni ancora più affascinanti e uniche.



Nato nel 1978 a Andria, nel 1989 mi sono trasferito a Bologna con la famiglia. Iniziai la scuola di arti grafiche e mi appassionai moltissimo all’immagine e al suo mondo, ho frequentato la John Kaverdash Academy a Milano e dopo qualche tempo cominciai a lavorare come tecnico di stampa e fotografo. Il mio lavoro di artista si basa sulla ricerca del tempo, attraverso tecniche fotografiche rendo le immagini oniriche, a volte mettendolo in relazione con l'essere umano; cerco di creare visioni non solo esteticamente piacevoli, ma soprattutto emozionali, realizzando così ponti che ricongiungono l'uomo alla natura.