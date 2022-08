MicroBo beer festival: la festa della birra artigianale a Villa Cassarini

Torna MicroBo Beer Festival, il festival delle birre artigianali italiane. L’ottava edizione si svolgerà da venerdì 16 a domenica 18 settembre presso il parco di Villa Cassarini a Porta Saragozza (BO) e vedrà anche in questa edizione, in veste di protagonista, la birra italiana, esclusivamente artigianale ed indipendente, accompagnata da street food di qualità.



Il festival, organizzato dal pub Il Punto di Bologna, ospita 11 tra le realtà di spicco del panorama birrario italiano. La scelta dei birrifici sarà un mix tra nomi già presenti alle scorse edizioni e new entries, per dare la possibilità al pubblico di ritrovare vecchi amori e di scoprirne di nuovi. Alcuni birrifici per l’occasione porteranno anche delle produzioni in anteprima, scegliendo MicroBo Beer Festival per presentarle ad un pubblico, quello bolognese, sempre curioso e appassionato.



Estremamente curato anche il reparto street food con la pizza di Ranzani13, l'American barbecue di MAD for BBQ, e tante altre proposte pensate per soddisfare tutti i gusti grazie alla fantasia di Trivella Kitchen.



Ricchissimo il programma di laboratori e forum che saranno completamente gratuiti (obbligatoria prenotazione) e realizzati in collaborazione con Unionbirrai.



Gli orari di apertura del festival sono: venerdì 18:00 - 01:00, sabato e domenica 16:00 - 01:00



Il festival è ad ingresso libero e gratuito.

L’acquisto del bicchiere del festival non è obbligatorio e per gli habitué di MicroBo, possibilità di utilizzare il bicchiere delle edizioni passate portandoselo da casa.





