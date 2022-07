Miglio in concerto a Bologna

Domenica 10 luglio Miglio live sul palco del Fienile Fluò.

Miglio scrive per immagini e i suoi brani raccontano scenari di vita quotidiana e di storie vissute, di amori che bruciano, di paranoie interiori che prendono vita tra la città e la provincia. Cresce ascoltando Ivan Graziani, Dalla, Jeff Buckley e i Joy Division, riferimenti che confluiscono in quello che lei ama definire cantautorato postmoderno. Nella sua musica c'è spazio per influenze ispirate alla new wave degli anni ‘80 e per l'elettronica, ma anche per un’attitudine quasi punk in alcuni brani, con l’attenzione ai testi sempre in primo piano, alla ricerca di un’immediatezza che si avvicina al pop senza mai toccarlo del tutto. A gennaio 2022 è uscito "Manifesti e immaginari sensibili", il suo primo lavoro in studio che raccoglie singoli editi ed inediti.

ingresso intero € 5