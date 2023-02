Miguel Ángel Zotto: "Tango – Historias de Astor"

Venerdì 24 febbraio lo spettacolo "Tango – Historias de Astor" in scena al Teatro Celebrazioni.

«Le gambe s’allacciano, gli sguardi si fondono, i corpi si amalgamano e si lasciano incantare». Nessun ballo, nessuna danza è passionale come il tango. Ritmo e carattere in un elegante gioco di provocazioni e sguardi. Lo spettacolo Tango – Historias de Astor è ideato, coreografato e diretto da Miguel Ángel Zotto, riconosciuto nel mondo, da appassionati e critica, come una leggenda vivente del tango. Un emozionante tributo alla vita e all’arte unica del famoso compositore e musicista argentino Astor Piazzolla. Considerato tra i più influenti e rivoluzionari esponenti del tango del ‘900, è a lui che Zotto ha voluto dedicare la kermesse, dopo averlo conosciuto e ballato nella sua “Tango operita” Maria de Buenos Aires. Si dice che ogni tango sia differente e abbia differenti colori. Amore, sofferenza, rabbia, gelosia e abbandono sono i “colori” che hanno dato vita al Nuevo Tango di Astor Piazzolla, creando una danza nuova, fuori dai vicoli, arricchita di atmosfere proprie dei linguaggi della musica classica e del jazz. Tutto questo Miguel Ángel Zotto, star della kermesse, mette in scena in uno show mozzafiato con un parterre di artisti eccellenti: i ballerini della compagnia TangoX2 di Milano. Un’opera teatrale a tutto tondo che saprà coinvolgere gli spettatori fino all’ultimo secondo.