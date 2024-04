"Miles Kane" live al Covo Club

Il cantante e chitarrista Miles Kane annuncia il suo ritorno in Italia col suo solo show elettrico. Sabato 13 aprile 2024 il "One Man Band: Solo Tour '24" farà tappa sul palco del Covo Club.

Anticipato dal singolo “Baggio”, dedicato al giocatore Roberto Baggio, il 4 agosto Miles Kane ha pubblicato la sua ultima fatica “One Man band”, album nel quale torna alla chitarra e si concentra su linee melodiche e giri di grande respiro. Tagliente, contagioso, urgente e pieno di momenti da cantare, è Miles al top della forma. Un disco profondamente personale, in cui Miles torna a Liverpool per lavorare all’album, ritrovandosi a riflettere sul suo viaggio. One Man Band è un album che definisce un nuovo traguardo nella carriera di Miles, un album brillante dal punto di vista sonoro e sincero.