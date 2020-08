Fiera "Militaria" a Castel del Rio: dedicata agli appassionati di oggettistica militare

Militaria a Castel del Rio il 20 settembre 2020

19a edizione della mostra mercato dedicata agli appassionati di oggettistica militare organizzata dall’Associazione Museo della Guerra. Causa emergenza Covid19 lo stand gastronomico non sarà organizzato. Si raccomanda di evitare assembramenti, utilizzare la mascherina e in generale seguire tutte le norme per il contenimento della diffusione del contagio covid-19. Info www.comune.casteldelrio.bo.it – www.museoguerralineagoticacasteldelrio.it



Castel del Rio: Comune 0542 95906