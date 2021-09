Minor concerto swing per la fondazione Dopo di noi Bologna onlus

26 settembre 2021 alle ore:17:30 a Villa Torchi (via Colombarola 42)

Alessandro Cosentino Violino

Laura Masi Chitarra

Francesco Angelini Pianoforte

Tommy Ruggero Percussioni

L’ispirazione per questi quattro musicisti bolognesi nasce da uno dei brani più celebri di Django Reinhardt: Minor Swing.

Spinti dall’amore per il gipsy jazz, ma desiderosi di creare un loro sound ibrido, i Minor decidono di riprendere in mano i brani della tradizione manouche per creare una miscela esplosiva, attualizzata coinvolgente e "contagiosa"!

Sarà difficile rimanere seduti



A farcire questo aperitivo magnifico di musica e solidarietà saranno le speciali crescentine di Villa Torchi note a tutti i buongustai della regione

