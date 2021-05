Minori in rete, quando Internet diventa una trappola

Internet ormai fa parte della nostra quotidianità ed è impensabile farne a meno.

Ha accorciato le distanze, ci ha facilitato il lavoro, ci ha permesso di realizzare attività ludiche inusuali.

Le nuove generazioni, definite da molti “nativi digitali” sono l’effetto di un cambiamento repentino di uno stile di vita di cui l’uso di mezzi tecnologici fa ‘da padrone', ma anche coloro che sono nati lo scorso secolo hanno stravolto le loro abitudini grazie a questi.

Molto spesso però un utilizzo errato o eccessivo può diventare una trappola che in alcuni casi può essere anche fatale.

E allora, cosa fare? Come limitare e aiutare i nostri ragazzi a farne un buon uso? Ne parleremo e ci confronteremo in un evento dedicato a questo tema, mercoledì 9 giugno su piattaforma.

Per coloro che sono interessati possono iscriversi al link

https://forms.gle/EZLzDet6sPQHBzfPA

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti