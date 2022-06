"Mio eroe": la voce di pace delle madri dei caduti in guerra nello spettacolo di Giuliana Musso

Madri portatrici di parole di pace, nel dolore sconfinato della perdita: è il tema al centro di "Mio eroe", lo spettacolo teatrale di e con Gluliana Musso, una delle più apprezzate autrici italiane di teatro d'indagine, in programma mercoledì 6 luglio alle ore 22.00 a Fienile Fluò (via di Paderno, 9, Bologna) nell'ambito della V edizione di Scena Natura, la rassegna multidisciplinare di teatro, danza, musica, cinema e esperienze immersive nel paesaggio collinare a cura dell'associazione Crexida Anima Fluò.



"Mio eroe" è ispirato alla biografia di alcuni dei 53 militari italiani caduti in Afghanistan durante la missione ISAF (2001- 2014): le loro madri testimoniano con devozione, attraverso la propria voce, la vita dei figli che non ci sono piu?, ne ridisegnano il carattere, il comportamento, gli ideali.

Il dolore delle madri puo? superare la retorica militaristica che ci impedisce di ragionare sulla guerra quando siamo di fronte al feretro coperto dal tricolore e affonda con la forza dei sentimenti in una piu? autentica ricerca di verita?. In queste testimonianze femminili il tema della pace e il tema della maternita? risuonano per quello che ancora sono: pubblicamente venerati e segretamente dileggiati.



Giuliana Musso attrice, ricercatrice, autrice, Premio della Critica 2005, Premio Cassino Off 2017 e Premio Hystrio 2017 per la drammaturgia, e? tra le maggiori esponenti del teatro d’indagine: un teatro che si colloca al confine con il giornalismo d’inchiesta, tra l’indagine e la poesia, la denuncia e la comicita?. Una poetica che caratterizza tutti i suoi lavori: Nati in casa, Sexmachine, Tanti Saluti, La Fabbrica dei preti e La scimmia. Dal 2008 La Corte Ospitale, Rubiera (RE), e? la sua casa di produzione.



Ingresso: intero € 10, ridotto € 8



Per info e prenotazioni:

tel. 051 589484



mail to: scenanatura@fienilefluo.it