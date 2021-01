Olocausto e Giorno della Memoria: una serie di film per ricordare le vittime della Shoah

Circuito Cinema Bologna attraverso Miocinema si unisce alle celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto, proponendo una selezione di titoli disponibili da domani per ricordare le vittime della Shoah e riflettere sul passato, per meditare sulle responsabilità, sulla solidarietà ed evitare che la storia si ripeta.

GIORNATA DELLA MEMORIA @ MIOCINEMA

Solo attraverso la memoria e la consapevolezza di quanto accaduto in quelle terribili pagine di storia collettiva sarà possibile restituire la dignità a tutti coloro a cui è stata negata brutalmente, perché la sofferenza e il sacrificio delle vittime del passato possa essere la salvezza di quelli che verranno.

La giornata della memoria si celebra il 27 gennaio, ma è responsabilità di ognuno celebrarla ogni giorno rinunciando a tutte le forme di violenza, di razzismo e di totalitarismo. Ecco l'elenco dei titoli disponibili:

Se questo è amore di Maya Sarfaty (2021)

Hans Werner Henze: la musica, l'amicizia, il gioco di Nina Di Majo (2016)

Il viaggio di Fanny di Lola Doillon (2016)

The Eichmann Show - il processo del secolo di Paul Andrew Williams (2015)

La poesia spezzata - Zuzanna Ginczanka 1917-1944 di Mirka Milo (2014)

Una volta nella vita di Marie-Castille Mention-Schaar (2014)

La chiave di Sara di Gilles Paquet-Brenner (2010)