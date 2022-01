Dal 21 al 23 gennaio 2022 La Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura presenta la mostra d’arte visiva

MISCELLANEA 2022. In questa esposizione di dipinti, grafica e fotografia digitale, gli artisti raccontano, con la loro libera interpretazione e la loro creatività, come si possa trovare conforto nella bellezza della fantasia e dell’immaginazione, rifugio e toccasana per la mente e …perché no… anche per anima e corpo, in tempi bui come quelli che stiamo vivendo, nei turbolenti anni Venti del terzo millennio. Un periodo che passerà , tristemente, alla storia.



Espongono :



Maria Basile, Paolo Bassi, Michela Burzo, Mariantonietta Culot, Eroif Danilo Fiore, Bruno Fustini, Carmine Galiè, Alessandra Generali, Carlo Gentili, Annalisa Gheller, GioBatta Giovanna Battagin, Tiziana Gualandi, Michela Iannizzi, Il Custa Costantino Cacchione, Elvira Laguardia, Fabrizio Malaguti, Irene Manente Mariquita, Graziella Massenz, MoViDa111 Monaco Vito Davide, Patrizia Pacini Laurenti, Valeria Passarello, Rodolfo Savoia, Simona Simonini, Maria Luisa Vergara



Venerdi 21 la scrittrice Anna Rita Delucca presenta on line il suo romanzo storico



IL NAUFRAGO DELL’ ESPERO Storia vera di un sopravvissuto



L’evento può essere seguito su



https://www.lacortedifelsina.it/miscellanea-2022/



Domenica 23 Consegna pergamene del Premio Adriatico 2021 Irdi Destinazionearte ai vincitori che si sono distinti nella cultura



Presenta: Tiziana Gualandi, referente per E. Romagna e R.S.M.

(Evento senza presenza di pubblico)

Presso LA CORTE DI FELSINA Associazione Arte e Cultura

Via S. Stefano 53 (Bologna) Orario: 15.30 /19 venerdi e sabato. 16.30/19 domenica.



(Mascherina fpp2 e super green pass. Ingresso contingentato. Suonare a La Corte di Felsina)