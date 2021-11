100 anni dalla nascita dello stilista: "Missoni: la grande moda italiana", la presentazione in Salaborsa

Venerdì 3 dicembre alle 18 in Piazza Coperta, Luca Missoni e il direttore editoriale di Scripta Maneant Edizioni Federico Ferrari, presentano il libro "Missoni. La grande moda italiana". Edizione celebrativa per il centenario della nascita di Ottavio Missoni

La moda è arte, nelle sue forme più elevate e celebrate. È questo il pensiero che vive nel libro dedicato a Ottavio Missoni in occasione dei 100 anni dalla sua nascita.

Ottavio Missoni, insieme alla moglie Rosita, ha fatto la storia italiana del '900, tracciando il linguaggio e lo stile che è diventato espressione artistica, rivoluzione culturale e sociale.

Grazie alla collaborazione con l'Archivio Missoni e alla diretta partecipazione della famiglia Missoni, il volume ripercorre per immagini la storia della casa di moda, da piccola bottega a brand celebrato in tutto il mondo. Le immagini inedite, i disegni, gli studi cromatici di Ottavio Missoni sono esposti con ricchezza di dettagli senza precedenti.

L'incontro è realizzato in collaborazione con Mondadori Bookstore e Scripta Maneant edizioni

