"Mo sóppa, che spetâcuel!": festa dello spettacolo dialettale bolognese

Uno spettacolo “d’arte varia” in cui, in un palinsesto variegato dalle ore 18 alle 23, si alterneranno sul palcoscenico quaranta attrici, attori e musicisti in scenette dialettali, canzoni, zirudelle, monologhi comici, burattini e cantastorie; sarà una sorta di Woodstock in bulgnais, una carrellata delle perle dei repertori delle compagnie petroniane rivolta non solo ai “fans” del dialetto bolognese ma soprattutto a coloro che sono curiosi di conoscerlo.



Partecipano:

Compagnia Dialettale Bolognese “Arrigo Lucchini”

Compagnia Dialettale Bolognese “Bruno Lanzarini”

Compagnia “I Nuovi Felsinei”

Compagnia Dialettale Bolognese “As fà quall ch’as pôl”

Compagnia Dialettale Bolognese “Masetti” di Luciana Minghetti

Compagnia Dialettale Bolognese del Corso

Compagnia Teatrale Dialettale “I amîg ed Granarôl”

Compagnia Teatrale Dialettale “La Ragnatela”

Compagnia Dialettale “Al nòster dialàtt”



e i musicisti e cantastorie:

Federico Berti

Beppe Cesari

Giuliano Gamberini

Gianni Molinari

Uber Bampa Trevisani



Ospiti:

Fausto Carpani e il Gruppo Emiliano

Riccardo Pazzaglia (I Burattini di Riccardo)



Presenta:

Silvia Parma (show-woman e conduttrice di Radio San Luchino)



L’evento “Mo sóppa, che spetâcuel!”, nell’ambito della rassegna “Dimondi”, fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.