Mobbing e straining: conoscere e affrontare il disagio lavorativo dal punto di vista psicologico

Capita talvolta di vivere in ambiente di lavoro che percepiamo come ostile: capi difficili, colleghi poco collaborativi, eccessive pressioni sui risultati con conseguente aumento del carico di impegni e attività da svolgere, oppure responsabilità che non corrispondono al ruolo che si ricopre.

E qualche volta capita di pensare: sto vivendo una situazione di mobbing?

Il termine “mobbing” è entrato da tempo nell’uso comune, spesso anche a sproposito: specialmente in Italia c’è ancora molta confusione, scarsa sensibilità e carenza di informazione, e si tende o a travisare il disagio lavorativo ed organizzativo, o in altri casi a sminuirlo e a derubricarlo come semplice diverbio tra colleghi.

Eppure il mobbing è un costrutto giuridico e psicologico ben preciso, che si evidenzia in una condotta sistematica e protratta nel tempo, associata a reiterati comportamenti ostili, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico-fisico e del complesso della sua personalità.

Recentemente, si sta riconoscendo sempre più, da parte della giurisprudenza, lo “straining”, una forma più attenuata di mobbing, in cui poche azioni isolate possono essere causa di forte stress, disagio e sofferenza psico-fisica nel lavoratore.

Faremo chiarezza insieme ad un Avvocato esperto in diritto del lavoro sulle varie forme del disagio organizzativo e sulle loro ricadute in termini giuridici e psicologici.



La conferenza si terrà sulla piattaforma GoToMeeting dalla Dott.ssa Francesca Biolcati Rinaldi - in collaborazione con l'avv. Marco Villani Avvocato del lavoro.



Per partecipare invia una mail a francesca.biolcati@gmail.com, riceverai il link per accedere alla piattaforma con tutti i dettagli.