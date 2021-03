Sabato 27 marzo "La moda nei periodici femminili della seconda metà dell'Ottocento": alle ore 20.30 online la conferenza sulla piattfaorma Google Meet con la storica e pedagogista Maurizia Camurani. Fatta l’Italia occorreva fare... le Italiane! A partire dal 1861 si avverte sempre più la necessità che fin dall’infanzia la donna venga educata ai valori nuovi che caratterizzano una società che va modernizzandosi.

A ciò contribuì in particolare lo sviluppo di un’editoria femminile, che favorirà anche la sua emancipazione. Tra essi vi è L’Aurora: fondata a Modena da Adele Woena, uscirà mensilmente dal 1872 al 1883. La Woena dirigerà anche La Moda Italiana, rivista che rivendica con orgoglio nazionale la necessità di una moda all’Italiana. Prenotazione obbligatoria solo via email a museorisorgimento@comune.bologna.it (entro le h 9 di venerdì 26 marzo), indicando nome, cognome e numero telefonico per eventuali comunicazioni. Agli iscritti sarà inviato un link per il collegamento.