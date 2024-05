Sabato 1 giugno 2024 "Moddi & Madkid" live in Villa.

Tarantino, nomade per ispirazione, Moddi è il più autentico e completo Maestro di Cerimonia della nostra penisola. Dotato di una cassa toracica che pare fatta in abete come un contrabbasso antico, la voce dell'mc pugliese vibra ad una potenza micidiale, che lui sa gestire con sapienza e rara ironia. Campione indiscusso e imbattuto di freestyle da ben prima che la disciplina sbarcasse sulle tv italiche, Moddi è un vero artista da palcoscenico, poco incline a chiudersi in uno studio di registrazione. Tra le sue sporadiche e preziose comparse su disco ricordiamo l'esordio con il collettivo Pooglia Tribe e la sua affiliazione al leggendario gruppo bolognese Merda & melma.

DJ MadKid è uno dei dj italiani più apprezzati, icona di stile e punto di riferimento della scena black. Le sue abilità nel mixare ogni genere musicale gli sono valse il titolo di "Juggling Maestro"; è stato ospite nei principali club e festival italiani e in numerose città europee. I suoi mixtape sono veri e propri classici per gli appassionati del genere.