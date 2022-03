Giovedì 17 marzo Modena City Ramblers live sul palco dell'Estragon.

San Patrizio ritorna ad alzare la testa e dopo tre anni di silenzio e torniamo a celebrarlo come piace a noi!

Ritornano i concerti live e, per questa occasione speciale, i nostri artisti preferiti prepareranno una scaletta inedita, dove oltre ai classici ci saranno alcune sorprese "irish" tutta da ballare!!

Non solo le chitarre elettriche e gli amplificatori ma anche il sound da cui tutto è partito, quello dei primi dischi, figlio del folk irlandese e della cattiveria punk dei Pogues. Un occasione unica per gustarsi un live set che pesca tra i tanti cavalli di battaglia di 25 anni di storia, pronti a farvi ballare, sudare, commuovere e gioire con loro!

Ormai questo appuntamento è come il Natale, quando arriva, arriva! Ed ogni volta si arricchisce di ospiti e di sorprese. Insomma il concerto targato MCR di San Patrizio non è mai un concerto uguale agli altri! E noi festeggeremo con loro il ritorno di Irlanda in Festa che ci è mancata terribilmente per tre anni!!

Attenzione! Salvo variazioni nei prossimi giorni, gli attuali protocolli Covid prevedono un limitato numero di posti, quindi consigliamo caldamente la prevendita.