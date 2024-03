Moira Lena Tassi ricorda Lucio Dalla alla Galleria "Dueunodue"

Domenica 3 marzo, alle ore 18:00, la Galleria "Dueunodue Spazi Espositivi" , a Bologna, accoglierà i visitatori per l'inaugurazione del suo atteso winebar. Questa serata speciale non sarà solo l'apertura di un nuovo spazio dedicato agli amanti del buon vino ma si trasformerà anche in un toccante tributo al leggendario Lucio Dalla, grazie alla performance artistica di Moira Lena Tassi. Stefano Caracchi, expilota e team manager di Ducati, insieme a sua moglie Michela Morellato, proprietari della Galleria, hanno scelto il 3 marzo per rendere omaggio a Lucio Dalla, icona intramontabile della musica italiana che ha lasciato un' impronta indelebile nel cuore dei Bolognesi. Momento clou della serata sarà la performance di Moira Lena Tassi, artista originaria di Città di Castello ma bolognese d'adozione, attraverso la quale omaggerà Lucio Dalla e svelerà anche una sua opera pittorica realizzata in onore del celebre cantautore. " Le canzoni di Lucio Dalla mi hanno sempre accompagnata fin dall' adolescenza e sono molto onorata di poter dedicare con la mia arte un tributo ad una leggenda della musica italiana", dichiara Tassi. Conosciuta anche per i suoi ritratti di celebrità, tra cui Monica Bellucci, Pupi Avati, Ilaria Occhini, Ralph Fiennes, Pupo, Beatrice Venezi per citarne alcuni, la pittrice si appresta ora a sorprenderci ancora, svelando un dipinto in omaggio ad una leggenda della canzone italiana. La Galleria Dueunodue, che già ospita un museo permanente dedicato a Rino Caracchi con una collezione unica di moto Ducati, inclusa la celebre Scrambler appartenuta a Lucio Dalla, si riconferma come spazio dinamico e polifunzionale d'elezione per gli appassionati d'arte, design, e, a partire dal 3 marzo, anche per gli amanti del vino di eccellenza, in un dialogo continuo tra molteplici esperienze sensoriali. Alla sua Ducati Scrambler 250 Lucio Dalla era molto affezionato, e la volle anche per un servizio fotografico insieme a Valentino Rossi, pubblicato da Sorrisi e Canzoni nel 2009. Stefano e Michela invitano tutti a partecipare a questo brindisi all’arte, al ricordo, e all' inizio di un nuovo capitolo emozionante per lo spazio Dueunodue. Dueunodue, situata in Via Galliera 2/B, si estende su due piani espositivi modulabili, all'interno di un palazzo storico, nel pieno centro di Bologna.

