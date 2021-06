Moitiè de moi: due corpi,un filo di ferro, un palo cinese e una moltitudine di clave

Palo Cinese – Giocoleria – Filo teso

Che importanza ha la relazione con l’altro? Noi pensiamo vitale. Quante possibilità ci sono di abitare questa relazione? Noi pensiamo infinite.



Due corpi,un filo di ferro, un palo cinese e una moltitudine di clave occupano lo spazio e si muovono insieme per trovare continue connessioni e nuovi modi di esistere e di nutrirsi. Accompagnato sempre dalla danza, questo spettacolo di nuovo circo si concentra su ciò che ci unisce e sulla bellezza che ancora esiste, sulla necessità di restare vicini e di mescolare gli oggetti ma anche i confini.



Lo spettacolo fa parte di Art. Nove, rassegna di arti performative.



Tutti gli appuntamenti della rassegna si svolgono in totale sicurezza, in locationa all’aperto, rispettando le norme sanitarie per gli artisti e gli spettatori. Gli spettatori sono obbligati a indossare la mascherina e mantenere le misure di distanziamento sociale, in riferimento alle linee guida per la prevenzione attualmente in vigore.



Il pubblico sarà contingentato, quindi i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi.



Gli spettacoli sono a entrata libera e uscita a cappello. L’offerta, libera e consapevole, aiuterà a finanziare la rassegna stessa.



Prenotazione obbligatoria:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-artnove-motie-de-moi-circo-in-rotta-157544135751?aff=erelpanelorg

