Venerdì 29 luglio i comici di Zelig Marco Dondarini e Davide Dalfiume, porteranno lo spettacolo "Moline: cosa c'è sotto i sotterranei?" sul palcoscenico del Battiferro. Le acque e i sotterranei di Bologna saranno protagonisti di una contesa divertente e istruttiva, per la rassegna "Un Etto di Bologna".

Il duo fa un po' di confusione nel tentativo di ricordare il nome del Canale Navile. Siamo certi che per la sera dello spettacolo i due saranno preparatissimi! A loro tocca il compito di stupirci raccontando virtù e meraviglie di una zona di Bologna speciale.

Il canale delle Moline è il nome che prende il Canale di Reno, dal punto in cui questo, dopo avere sottopassato via Guglielmo Oberdan, si dirige verso settentrione. Il suo corso incontra anche quello del torrente Aposa, che scorre sotto il centro città ed entrambi si gettano nel canale Navile nei pressi del sostegno della Bova. Questo canale deve il suo nome al grande numero di ruote idrauliche che azionavano molini presenti fino all'inizio del XX secolo lungo il suo percorso all'interno delle mura della città. Molto nota è la Finestrella di via Piella sul Canale di Reno, da cui si può ammirare lo scorrere dell'acqua tra le case. Quest'angolo di città è conosciuto come " la piccola Venezia" . Nello spettacolo "Moline: cosa c'è sotto i sotterranei?" seguiremo due guide turistiche abusive, impersonate dal duo comico composto da Marco Dondarini e Davide Dalfiume, che cercheranno in ogni modo di sottrarre l'uno all'altro la gestione di un gruppo di visitatori.

ore 20.00 apertura Battiferro con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 inizio spettacolo

Ingresso: € 7,00 a persona

Info: tel. 329 3659446 | associazione.vitruvio@gmail.com

www.battiferrobologna.it

In caso di pioggia l’evento si svolgerà all’interno del Battiferro o sarà annullato